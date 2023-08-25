نائب محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد مستشفى كفر الدوار العام

أفتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المؤتمر السنوى الثانى لأمراض الكبد ومناظير الهضمي الذى نظمته مستشفى كفر الدوار برئاسة الدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى كفر الدوار العام ، والدكتورأحمد خليفة استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي.

وذلك بحضور الدكتور أحمد قطري أمين عام نقابة الأطباء ومدير ادارة التدريب بالمديرية، الدكتور مدحت السحار استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمشاركة نخبة من أساتذة وأطباء الكبد و الجهاز الهضمي وعدم كبير من العاملين بالمستشفيات والادارات الصحية .

وفى بداية المؤتمر رحبت الدكتوره نهال بلبع بالسادة الحضور من أساتذة أمراض الكبد و الجهاز الهضمي بمختلف الجامعات المصرية، مؤكدة على حرص السيد الرئيس على تأسيس نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حالياً في جميع المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وقد افتتح فعاليات المؤتمر الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره حيث تم خلال المؤتمر إلقاء مجموعة من المحاضرات القيمة في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، من خلال كبار أساتذة وعلماء الكبد والجهاز الهضمي بالجامعات المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية والشرطة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالآداء الطبي المميز الذى يتم على أرض البحيرة نتيجة للجهود الكبيرة والمخلصة للأطقم الطبية والمعاونة، مؤكدةً على أهمية المؤتمرات الطبية فى تبادل الرؤى والخبرات والتعرف على كل ما هو جديد.



كما أشاد الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بأهداف الملتقى وأهميته فى تبادل الرؤى والخبرات والتواصل بين الأطباء بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومناقشة كل ما هو جديد فى عالم طب الكبد والجهاز الهضمى

وأكد أن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بالكثير والكثير من المشروعات وخاصة فى المجال الصحي ، ولكن يظل العنصر البشرى هو الأهم ، ووجه الجميع بأهمية المعاملة الجيدة للمريض والإهتمام به.

وفى ختام المؤتمر قامت الدكتورة نهال بلبع، بإهداء الدروع لأساتذة واطباء أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمختلف الجامعات المصرية المشاركين بالمؤتمر.