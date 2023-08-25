المكتبة المتنقلة تطوف شوارع كفر سعد في محافظة دمياط

بدأت المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة أنشطتها بمركز شباب السوالم إدارة شباب ميت أبو غالب وتستهدف الطلائع من سن 8 الي 18 عاما .

وحسب بيان وزارة الثقافة تتوجه المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هى "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى "حياة كريمة". تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وتضم المكتبة المتنقلة، كتبًا متنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، ومكيفات هواء، وكراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الانترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية. والعاب ترفيهية

و الهدف من هذه المبادرة هو اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية و المكتبة المتنقلة تعد تجربة فريدة تساهم فى تحقيق أهداف الجمهورية لبناء الإنسان ، وتؤدى المكتبات رسالتها التعليمة فى المراكز والمدن والقرى، وفقا لجدول ثقافى وسيتم اختيار المكتبات العامة، من حيث ممارستها للنشاط الأكثر والأحسن الذى يتوافق مع الخطة الزمنية المحددة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وأشار دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية إلي استعداد مديرية الشباب والرياضة إدارة الهيئات الشبابية والرياضية لهذا الحدث ، من خلال التأكد من إجراءات الدعوة للجمعية العمومية وفتح وغلق باب الترشح حسب المواعيد المقررة قانونا ، وأيضا غلق باب سداد الاشتراكات بالنسبة للأعضاء العاملين ، وأكد علي ضرورة التصدى لأي حالة خروج عن القانون أثناء انعقاد الجمعيات العمومية .

وذكر صفوت غازى مدير إدارة الهيئات أن الإدارة أنهت إجراءات انعقاد الجمعية العمومية علي وفق صحيح القانون ، ومراجعة محاضر مجلس الإدارة الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد ، ومحضر إبداء الرأي في المرشحين .