إحالة المتغيبين في سبعة مستشفيات حكومية إلى التحقيق في دمياط

قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة بدمياط بالمرور علي مستشفيات دمياط،استمرارا للجولات المفاجئة علي المنشآت الصحية بدمياط وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة المرور الدورى والمستمر للجان المتابعة بمديرية الصحة ،وبناءا علي تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

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تم المرور على كلا من مستشفى دمياط العام ومستشفى كفرسعد المركزى ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر ومستشفى ميت ابو غالب ومستشفى كفرالبطيخ فجرا للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والاحالة

وبدأت الجولات خلال الساعات الأولي من الصباح لتفقد سير العمل باقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والاقسام الداخلية.

وشدد وكيل الوزارة علي المتابعة المستمرة لتواجد الفرق الطبية والانضباط الإدارى ورصد كافة الملاحظات وتذليل اى مشكلات ومتابعة اى اعطال للأجهزة الطبية وغير الطبية والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والرعاية الطبية

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين

يتوجه وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير للاطقم الطبية المتواجدة ويتمنى لهم مزيد من النجاح .



واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد ، تردد عليها ١٨٣٩مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٢٤حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات بالإضافة إلى إجراء ٥٩٢تحليل معملى و فحص ٤٧حالة بالأشعة و ٤٠ حالة أخرى بالسونار