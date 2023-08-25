رئيس الوزراء يزور مركز تحديث صناعة السيارات بجنوب أفريقيا

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع بريكس، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمُصنّعي السيارات.

وحضرالاجتماع كل من نيل هيل، رئيس شركة فورد في أفريقيا، وديفيد كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، ومايك ويتفيلد، المستشار الاستراتيجي لمجموعة نيسان موتورز، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، وكابيلو راباتو، المدير الإقليمي لشركة نيسان موتورز في جنوب أفريقيا، وريناي موثيلال، المدير التنفيذي لاتحاد مُصنعي مكونات السيارات في جنوب إفريقيا، وميكيل ماباسا، المدير التنفيذي لمجلس أعمال مُصنعي السيارات في جنوب إفريقيا.

فيما شارك في الاجتماع عن بُعد كل من أليك إيروان، وزير التجارة والاقتصاد الاسبق فى جنوب افريقيا، والمسئول عن استراتيجية صناعة السيارات بها، مارتينا بينا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن أفريقيا، أندرو كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا جنوب أفريقيا ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، بيلي توم، الرئيس التنفيذي لشركة إيسوزو جنوب أفريقيا، ماركوس ثيل، رئيس منطقة أفريقيا في شركة روبرت بوش، ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء مسئولي الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، مُشيرًا إلى اللقاء الذي جمعه مايك ويتفلد، الرئيس الحالي للرابطة في عام 2021، قائلًا: منذ عقدنا هذا الاجتماع، أصدرنا إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع السيارات فى مصر، واستفدنا فى إعدادها من المعلومات والدعم الفنى القيم من الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات.