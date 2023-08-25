31 أغسطس.. أمسية غنائية للفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح في ساحة الهناجر

يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت بمصاحبة فرقة المركز الموسيقية، وذلك في التاسعة من مساء الخميس المقبل، الموافق ٣١ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

يتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أروع الأغاني التراثية منها: "أحسن ناس"، و"أنا المصري"، و"أنا بعشق البحر"، و"شط إسكندرية"، و"القلب يعشق"، و"قولوا لعين الشمس" غناء الفنانة نهى حافظ، و"بين شطين ومية"، و"عالرملة"، و"طاير يا هوى"، "والله تستاهل يا قلبي"، و"عمار يا إسكندرية" غناء الفنان ياسر سليمان.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، في الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بس عر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.