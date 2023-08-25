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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: 15 طلبا مقدما للانضمام لـ "بريكس"

بريكس
بريكس
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أعلن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف أن هناك 15 طلبا مقدما للانضمام لـ "بريكس"، موضحا أن ذلك يؤكد على حداثة هذه الصيغة الجديدة من التعاون الجيوسياسي.
وأضاف ريابكوف - خلال مؤتمر صحفي حول نتائج قمة "بريكس" التي انتهت أمس، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة- إن وجود أكثر من 15 طلبا للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، والتي ظلت مطروحة على الطاولة بعد توسيع المجموعة، تشير إلى الحداثة التي يتمتع بها هذا الشكل من التعاون"، مضيفا أن أشكال التعاون الغربية غير المتوازنة، وسياسات الإملاء والعقوبات والضغط، وفكرة أن العالم يجب أن يبنى وفقا لمبدأ "من ليس معنا فهو ضدنا"، كل هذا سيصبح من الماضي.
 

بريكس روسيا الخارجية الروسية