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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حكومة الدنمارك تعد مشروع قانون يمنع حرق المصحف علنا

حكومة الدنمارك تعد
حكومة الدنمارك تعد مشروع قانون يمنع حرق المصحف علنا
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أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، أنها ستقترح تشريعًا يجرم حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة، وذلك في إطار جهود الدولة الواقعة في شمال أوروبا، لتهدئة التوترات المتزايدة مع عدة دول إسلامية.

 

وقال بيتر هوميلجارد، وزير العدل، في مؤتمر صحفي، وفقًا لما ورد بقناة «القاهرة الإخبارية»، إن الحكومة ستقترح تشريعًا يحظر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة، موضحا أن الاقتراح سيجعل -على سبيل المثال- حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا فعلًا يستوجب العقاب.

وشهدت الدنمارك والسويد في الأسابيع الماضية عدة أحداث شملت حرق نسخ من المصحف أو إتلافها، مما أثار الغضب في الدول الإسلامية التي طالبت حكومتي البلدين بحظر ذلك.

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