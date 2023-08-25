ads
الجمعة 25 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بيل جيتس يحتفل بالعيد الـ28 لتأسيس "ويندوز"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، بالعيد الـ28 لـ "ويندوز"، ونشر فيديو قديما يرقص فيه على المسرح مع أصدقائه.

وكتب في التعليق "بعض الذكريات تبقى معك إلى الأبد، وبعضها يتابعك عبر الإنترنت لمدة 28 عاما،  عيد ميلاد سعيد يا ويندوز".

وتم إطلاق نظام التشغيل Windows 95 في 24 أغسطس 1995، وشهد حفل إطلاق نظام التشغيل الجديد حضور شخصيات مهمة في صناعة التكنولوجيا، إذ ظهر في الفيديو بيل جيتس وهو يرقص بفرح مع شركائه السابقين، ومن بينهم ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت.

ولاقى المنشور باهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شاهده 8 ملايين شخص بعد ساعات من نشره.

بيل جيتس شركة مايكروسوفت صناعة التكنولوجيا مايكروسوفت عيد ميلاد سعيد حفل إطلاق بيل جيتس يحتفل بالذكرى 28 لتأسيس ويندوز