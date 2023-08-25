بيل جيتس يحتفل بالعيد الـ28 لتأسيس "ويندوز"

احتفل الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، بالعيد الـ28 لـ "ويندوز"، ونشر فيديو قديما يرقص فيه على المسرح مع أصدقائه.

وكتب في التعليق "بعض الذكريات تبقى معك إلى الأبد، وبعضها يتابعك عبر الإنترنت لمدة 28 عاما، عيد ميلاد سعيد يا ويندوز".

وتم إطلاق نظام التشغيل Windows 95 في 24 أغسطس 1995، وشهد حفل إطلاق نظام التشغيل الجديد حضور شخصيات مهمة في صناعة التكنولوجيا، إذ ظهر في الفيديو بيل جيتس وهو يرقص بفرح مع شركائه السابقين، ومن بينهم ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت.

ولاقى المنشور باهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شاهده 8 ملايين شخص بعد ساعات من نشره.