إيطاليا: وصول أكثر من 1200 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 02:50 م

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، تواصل عمليات إنزال المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، حيث استمر تناوب نقل أكثر من 1200 مهاجر من قبل زوارق الدورية التابعة لخفر السواحل وقوات الشرطة المالية إلى رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا) دون انقطاع لساعات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ عن المصادر ذاتها القول، إن أكثر من 900 مهاجر وصلوا أمس إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلي، بينما رسا على سواحلها أكثر من 300 مهاجر اليوم بدءا من منتصف الليل.

وأشارت المصادر إلى أنه مع موجة الوافدين الجدد هذه، تمتلئ النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا مرة أخرى، التي ارتفع عدد الحضور فيها إلى حوالي 1500 شخص.

