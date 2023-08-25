افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 6.5 مليون جنيه في البحيرة

أعلنت مديرية أوقاف البحيرة، عن إفتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز ( حوش عيسى، أبو المطامير، دمنهور ) بتكلفة إجمالية 6 مليون و500 ألف جنيه، اليوم الجمعة، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم افتتاح مسجد رجب حسين بقرية أباظة التابعة لمركز حوش عيسى على مساحة 288 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الجبرسية القبلي بقرية الخوري البحرية التابعة لمركز أبو المطامير على مساحة 175 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد عزبة صيام التابعة لمركز دمنهور على مساحة 220 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون 500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب" أن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وجعلها من أحب الأعمال الي الله (عز وجل)، وعدّ المتصفين بها من أحب الناس إليه سبحانه، وقد وعد الله ( عز وجل) من يقضي حوائج الناس بالسلامة والنجاة وتفريج الكربات في الدنيا والآخرة.