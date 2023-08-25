محافظ جنوب سيناء يفتتح حمام موسى بعد رفع كفاءته

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءن اليوم الجمعة، حمام موسى، بعد رفع كفاءته وتطويره، والذي يعد من من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بالمحافظة.

ويقع الحمام شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كيلو من المدينة، وتتدفق مياهه من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، والتئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس مجلس مدينة طور سيناء وفريق العمل وكل من أسهم في عودة الحياة إلى حمام موسى من جديد، معلنا أن سعر تذكرة الدخول لأهالى المدينة 10جنية الفرد و20 جنية للأسرة كاملة على أن تزيد عن 6 أفراد.

وأوضح فودة أن منطقة حمام موسى هي منطقة مقدسة مر بها نبي الله موسى عليه السلام وقومه هاربا من فرعون وجيشه ليبقى هذا المكان شاهدا على معجزة من معجزات النبي موسى عليه السلام عندما تفجرت عيون المياه أسفل جبل حمام موسى، لذلك يعد هذا المكان من الأماكن المقدسة والتاريخية حيث عاش سيدنا موسى وقومه ودعا أن تكون المياه شفاء وسلام لمن يزور هذا المكان المقدس ويدعي لتحقيق أمنياته.



وأشار المحافظ الى أن اسفل الجبل تتدفق مياه دافئة لها قدرة الهية على شفاء أمراض عديدة منها الأمراض الجلدية والتهاب العظام والتئام الجروح كما تساعد المياه على الاسترخاء وإعادة تنظيم طاقة الجسم ومقاومة أمراض الشيخوخة حيث تحتوي المياه على نسبة من الكبريت وعناصر أخرى مفيدة للجسم.



من جانب آخر، وجه أهالي العاصمة طور سيناء، كل الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية بالمحافظة ومجلس المدينة لعودة منطقة حمام موسى إلى جمالها ورونقها من جديد؛ بعد جهود مضنية، وأعمال مكثفة لنظافته ورفع كفاءته وتقليم النخيل ورش المنطقة بالكامل للقضاء على الحشرات الضارة، على مدار الأيام الماضية من قبل مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وفريق عمله.

وقال محمود بدير، رئيس قسم المذيعيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بجنوب سيناء: “مجهود رائع تقوم به المحافظة ومدينة طور سيناء لتشغيل وتطوير المعلم السياحي الديني حمام موسى وتطويره لاستقطاب السياحة الداخلية والخارجية لما له من أهمية روحيه لأهالي جنوب سيناء كل الشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.”

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