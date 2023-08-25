محافظ الشرقية يهنئ رئيس ونواب "الغرفة التجارية" لفوزهم بالتزكية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الجمعة، المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية وعبد الحميد أحمد عطا الله نائب أول رئيس الغرفة، والدكتور وديع أنطوان وديع داوود نائب ثان وعبد السلام عوض عبد السلام أمين الصندوق وحسن محمدي أمين الصندوق المساعد وعلاء الدين أحمد عبد الحميد سكرتير عام الغرفة، وذلك بمناسبة فوزهم في انتخابات هيئة مكتب الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية في دورتها الجديدة "2023 2027" متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم، مؤكدا استمرار تعاون المحافظة مع الغرفة التجارية في حل كافة المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجارية والتنسيق مع كبار التجار وأصحاب المصانع والشركات لفتح أسواق ومعارض جديدة وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.