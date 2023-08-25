وزير الأوقاف: 51 مليون شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية خلال المولد النبوي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم توفير 51 مليون شنطة مواد غذائية، مقسمة بين الأوقاف والتضامن، حيث تم توفير 25 مليون شنطة من وزارة الاوقاف، و26 مليون شنطة من وزارة التضامن الاجتماعي، بقيمة 2500 طن سلع مواد غذائية، لتوزيعها مجانا علي الأسر الأولي بالرعاية.

وأكد الوزير خلال اللقاء الدعوي مع ائمة ومشايخ القليوبية على هامش مشاركته باحتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 155 والتي تأتي في ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه سيتم بدء التوزيع خلال الأسبوع المقبل تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف وحتي احتفالات انتصارات أكتوبر، منها 100 طن حصة محافظة القليوبية، بواقع 511 ألف شنطة مواد غذائية، مع استمرار توزيع صكوك الأضاحي بكمية 250 طن لحوم توزع حتي احتفالات أكتوبر.