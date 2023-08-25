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الجمعة 25 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لمستشفى كفر الدوار العام لأمراض الكبد.. صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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افتُتِحت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي، برئاسة الدكتور عمرو دويدار، مدير مستشفي كفر الدوار والدكتور أحمد خليفة، رئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، منذ قليل، الذى تنظمه مستشفي كفر الدوار العام بمديرية الصحة بالبحيرة، بأحد القاعات علي الطريق الزراعي ( القاهرة - الأسكندرية) بمدينة دمنهور.

وذلك بحضور فعاليات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدكتور أحمد قطري أمين عام نقابة الأطباء ومدير ادارة التدريب بالمديرية،  الدكتور مدحت السحار استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى.

وأكد وكيل الوزارة، أننا فى أشد الحاجة لمثل هذه المؤتمرات، وأهمية الحرص على التعليم والتعلم بإستمرار، قائلًا:" أن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بالكثير والكثير من المشروعات وخاصة فى المجال الصحي، ولكن يظل العنصر البشرى هو الأهم".

ووجه وكيل الوزارة، الجميع بالإستفادة لأقصى درجة من  المحاضرين الأجلاء ومن الموضوعات التى سيتم مناقشتها.

 

 

 

فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي مستشفى كفر الدوار قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي مستشفى كفر الدوار العام مديرية الصحة بالبحيرة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة