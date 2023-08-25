النظام الغني بالبروتينات للحوامل يحسن النمو العصبي للجنين

أفادت الدكتورة نيها غوبتا، استشاري أول أمراض النساء والتوليد، مستشفى فورتيس نويدا، أن النظام الغذائي الغني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الحيوية يقوي نمو الأعضاء ويمنع العيوب الخلقية ويقوي جهاز المناعة لدى الطفل.

وتساعد العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك، في منع عيوب الأنبوب العصبي، حتى الصحة على المدى الطويل تتأثر بالنظام الغذائي للأم، مما قد يقلل من فرصة إصابة الطفل بالأمراض المزمنة، بحسب غوبتا.

ووفقا لدراسة إسبانية حديثة، منشورة في نشرة "شبكة جاما المفتوحة" فإن اتباع نظام غذائي متوسطي، أثناء الحمل يحسن بشكل كبير النمو العصبي للأطفال الصغار خلال العامين الأولين.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تتبع أمهاتهم نظاما غذائياومتوسطيا أثناء الحمل، لديهم أيضًا نتائج معرفية واجتماعية وعاطفية أفضل، مما يعني أنهم يستطيعون التفكير والتواصل مع العالم من حولهم.

فيما توضح غوبتا أن "نمو الدماغ يحدث في الرحم وفي السنوات القليلة الأولى من الحياة، لذلك يجب أن تكون التغذية الأساسية جيدة". وتضيف "في الواقع، لقد ثبت بالفعل أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​يقلل من أمراض القلب والسكري والتدهور المعرفي لدى البالغين".