تحت شعار "في حب مصر نجتمع".. محافظ جنوب سيناء يشهد سباقا للدراجات

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان الرياضي الضخم لسباق الدراجات، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة تحت شعار " في حب مصر - نجتمع"، بمشاركة نحو 500 من الشباب من أهالي طور سيناء.

وأعطى المحافظ إشارة البدء للسباق من أمام ساحة العلم بالشاطئ العام، ثم اتجه المتسابقون للسير بشارع الكورنيش حتى منتدي شباب الطور بطريق الجبيل مسافة 3 كم بمشاركة نحو 500 شابا وفتاة من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الهدف من المهرجان هو تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، والتعرف على فوائدها الصحة للإنسان، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد قدوة في ممارسة الرياضة، وأول من دعا لاستخدام الدراجات كوسيلة مواصلات بيئية وموفرة، وأيضًا رياضية.

وأكد أن المحافظة حرصت تأمين السباق على أعلى مستوى، من خلال تواجد سيارات الإسعاف وعدد من الأطباء والمسعفين حفاظًا على سلامة المشاركين، كما قام المحافظ بتوزيع جوائز مادية وعينية قيمة على الفائزين لعدد 30 من المشاركين. بالاضافة للجوائز المالية للشباب والفتيات الفائزين.

كما قدم محافظ جنوب سيناء، الشكر لوزير الشباب والرياضة، وكافة المسئولين عن تنظيم المهرجان، لإقامة هذا السباق الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيا، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات، والجري والمشي حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة للجميع.

وأعلن انه سيجري دعم أبناء المحافظة بنحو 100 دراجة، بينهم 50 دراجة للفتيات دعما لهم، بهدف تشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المهرجانات، وتأكيدا على مبدأ جعل الرياضة إسلوب حياة.

وحضر الماراثون اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني رئيس مدينة الطور، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات.

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