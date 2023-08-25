اليوم.. غلق باب التقدم لورش الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

قرر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، أن يكون اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، أخر موعد للتقدم في الورش الفنية المصاحبة لفعاليات الدورة المقبلة، على أن يتم التواصل مع من يقع عليهم الاختيار للمشاركة في الورشة المتقدم إليها من قبل إدارة المهرجان، والمقرر أن يقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة 19 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم.

وتتشكل لجنة الورش في المهرجان من: الدكتور دينا أمين مدير المهرجان "رئيسا للجنة"، وعضوية كل من: شاهنده أحمد، ولينا صقر.

ويقدم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال دورته الثلاثين، 8 ورش مجانية في مختلف العناصر المسرحية، تقام بالتزامن مع فعاليات المهرجان، حيث يقدم ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر. وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر، ويومي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور.

ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر. وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر. وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

وتتكون لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والتي تضم: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

ويقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، وتقدم عروض الدورة الـ 30 في 11 مسرح هي: دار الأوبرا المصرية، والمسرح القومي، والجمهورية، والطليعة، والسلام، والهناجر، والقاهرة للعرائس، والغد، والبالون، والسامر، والفلكي.