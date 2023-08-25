وزير الأوقاف: بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية لإعداد الدعاة 16 سبتمبر

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية لإعداد الدعاة ومحفظي القرآن الكريم في 16 سبتمبر المقبل، على أن يتم استمرار فتح باب القبول حتى نهاية نفس الشهر لفتح الباب أمام أكبر عدد للالتحاق بتلك المراكز دون التقيد بسن وإلغاء شرط سن الستين.

وقال الوزير خلال اللقاء الدعوي مع ائمة ومشايخ القليوبية على هامش مشاركته باحتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 155 والتي تأتي في ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين، إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ومن حق أي راغب في الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية أن يتقدم دون التقيد بشرط السن طالما المتقدم يريد تحصيل العلم وقادرا علي الدراسة والحضور لخدمة الدعوة الإسلامية.

وأضاف، أن جرى تطوير مناهج الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية في مجالات إعداد الدعاة ومحفظي القرآن لتقديم دراسة دعوية متكاملة.

