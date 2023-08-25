اليابان: العاصفة الاستوائية "دامري" تقترب من جزيرة بأقصى شرق البلاد

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 01:40 م

أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن عاصفة استوائية تقترب من جزيرة "مينامي-توري شيما" الواقعة أقصى شرق البلاد في المحيط الهادىء.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة عن هيئة الأرصاد قولها "إن العاصفة الاستوائية (دامري) مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 64.8 كيلومتر في الساعة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة شمالًا وتقترب من جزر "إيزو" الواقعة جنوبي العاصمة "طوكيو" مساء بعد غد الأحد، ثم تتقدم نحو منطقة "كانتو" بما في ذلك العاصمة ومنطقة "توهوكو" في شمال شرق اليابان.

وحثت هيئة الأرصاد الأشخاص المتواجدين في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالعاصفة على الإطلاع على آخر المستجدات.

