الصين تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 01:24 م

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، ضرورة الدفع من أجل وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا واحتواء الآثار غير المباشرة للأزمة.

وقال تشانغ جيون حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية/شينخوا/ إنه من أجل تحقيق السلام، يتعين على المجتمع الدولي تشجيع الطرفين على التحلي بالهدوء وضبط النفس، والالتقاء في منتصف الطريق، والسعي إلى تحقيق توافق، وتحكيم صوت العقل المناصر للسلام والتفاوض، واستكشاف سبل تنفيذ مختلف مبادرات السلام لتهيئة ظروف مواتية لإجراء محادثات السلام.

وأضاف، "أن أمن جميع الدول غير قابل للتجزئة، وإن الأزمة الأوكرانية كشفت مرة أخرى أن اتباع عقلية الحرب الباردة، وإثارة المواجهات بين التكتلات، والسعي إلى الأمن المطلق هي أمور مآلها الفشل"، مؤكدًا ضرورة بذل كل جهد ممكن لاحتواء الآثار غير المباشرة للأزمة الأوكرانية.

وذكر أنه ينبغي عدم التخلي بسهولة عن مبادرة حبوب البحر الأسود وأن الصين تتطلع إلى أن تسعى جميع الأطراف لتحقيق استئناف مبكر لصادرات الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.

