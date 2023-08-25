الأمن الروسي: الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء إحراق منشآت حكومية في روسيا

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 01:24 م

اتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء إحراق منشآت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والسكك الحديدة في روسيا.

وذكر بيان للأمن الروسي اليوم الجمعة:" لقد أثبتت تحقيقات جهاز الأمن الفدرالي الروسي بشأن إحراق مباني أجهزة الدولة ووزارتي الداخلية والدفاع في روسيا والبنية التحتية للسكك الحديدية الروسية ضلوع جهاز الاستخبارات الأوكراني في تنظيم هذه الأعمال بشكل مباشر مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف البيان:" أن جهاز الاستخبارات الأوكراني يراهن عند اختيار منفذي عمليات الحرق على الشباب وكبار السن والمهمشين والمرضى العقليين في روسيا، الذين لا يدركون خطورة أفعالهم".

