مراقبة الأغذية بالدقهلية توصى بغلق 90 منشأة تعمل دون ترخيص.. صور

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الجمعة ، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 450 منشأة تبين أن 90 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



واضاف البيان أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 217 محضرا و سحب 41 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1924 كيلو من أغذية متنوعة و 445 لترا عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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