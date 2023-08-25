كوريا الجنوبية: عملية تصريف المياه من فوكوشيما تسير وفقا للخطة

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 01:01 م

أعلن مسئول كوري جنوبي اليوم الجمعة أن تصريف اليابان للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة يتم بشكل مستقر وكما هو مخطط له، ولم يتم اكتشاف أي خلل حتى الآن.

وقال بارك كو-يون، النائب الأول لرئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية الكورية: "حتى الآن، فإن عملية التصريف تسير بشكل مستقر كما كان مخططًا له في الأصل، ومن المعروف لدينا أنه لا وجود لوضع غير طبيعي في العملية".

وشدد "بارك" أيضًا على أن حكومة سول تقوم بمراقبة وتحليل عملية تصريف المياه بشكل شامل من خلال "خط ساخن مزدوج" بين السلطات التنظيمية والدبلوماسية في البلدين، واتفق الجانبان في وقت سابق على تبادل المعلومات بسرعة في حالة حدوث وضع غير طبيعي في مرافق التفريغ.

وقال "بارك": "ستتخذ الحكومة أفضل إجراءات لمواصلة المراقبة حتى لا يكون هناك أي تأثير على سلامة الناس وصحتهم".

وبدأت اليابان في اليوم السابق في تصريف الدفعة الأولى من المياه المشعة المعالجة في المحيط، على الرغم من المخاوف التي أثارتها الدول المجاورة والعاملون في صيد الأسماك في المنطقة.

