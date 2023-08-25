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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة: حصيلة المفقودين جراء حرائق هاواي بلغت 388 شخصا

حرائق الغابات
حرائق الغابات
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أعلنت السلطات الأمريكية أن حصيلة الأشخاص الذين لا زالوا في عداد المفقودين جراء حرائق الغابات التي اجتاحت جزيرة "ماوي" في ولاية "هاواي" في وقت سابق من الشهر الجاري، بلغت 388 شخصا. 
وأضافت السلطات - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن” الأمريكية اليوم الجمعة – أنه بالإضافة إلى ذلك تم العثور على 1732 شخصا كانوا مفقودين عقب نشوب الحرائق، وهم بصحة جيدة.. مشيرة إلى أن حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات ارتفعت إلى 115 شخصا على الأقل.

وتعد هذه الحرائق من أكثر حرائق الغابات فتكا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من قرن.
 

مأوى حرائق الغابات الولايات المتحدة