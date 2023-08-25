آدم السبيري يحصد ذهبية كأس مصر للجمباز

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 12:20 م

حصد آدم ضياء السبيري، المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة كأس مصر للجمباز تحت سبع سنوات والتي أقيمت فعالياتها على الصالة المغطاة لنادي مدينة نصر الرياضي.

وقدم آدم الذي مثل نادي النادي بالبطولة، أداءً متميزا، ليتمكن من التتويج بالمركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في أول مشاركة رسمية محلية له.

يشرف على تدريب اللاعب كلا من يوسف سلامة وخالد عبد البصير، الذان قاداه إلى منصة تتويج كأس مصر للجمباز للموسم الرياضي 2023 - 2024.

والذين اكدوا أن لاعبي نادي النادي كانوا على قدر المسئولية، واستطاعوا الوصول إلى نتائج كبيرة.

وأضافوا أن اللاعبين يستأنفون التدريبات خلال أيام استعدادًا لبطولة الجمهورية للجمباز في شهر نوفمبر المقبل.

من جانبه اللاعب أعرب آدم السبيري عن سعادته بحصد المركز الأول والميدالية الذهبية وسط منافسة مع عشرات اللاعبين من مختلف الأندية المصرية، مؤكدا أنه يسعى للتتويج بمزيدا من الألقاب مستقبلا.

1

2

3

4