محمد صلاح ينعش خزينة المقاولون العرب بمبلغ ضخم بسبب اتحاد جدة

يترقب نادي المقاولون العرب خلال الأيام المقبلة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إتمام صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي؛ للحصول على مبلغ مالي ضخم مقابل حق رعاية هداف الريدز.

وانتشرت أنباء عديدة خلال الساعات القليلة الماضية عن موافقة محمد صلاح على عرض اتحاد جدة للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لشرائه من ليفربول بمبلغ يفوق 100 مليون يورو ويقترب من 115 مليون يورو، بحسب صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، التي أكدت حصول ليفربول على هذا المبلغ بالإضافة إلى حصول صلاح على 200 مليون يورو في حال إتمام الصفقة لاتحاد جدة، ليصبح العرض المقدم من النادي السعودي للظفر بخدمات قائد منتخب الفراعنة يفوق 300 مليون يورو، مقابل شراء عقد اللاعب من ليفربول.

ويرتبط صلاح بعقد مع العريق البريطاني يمتد حتى صيف 2025، لذلك يرغب الاتحاد السعودي في شراء عقد الفرعون المصري من الريدز بمقابل مادي كبير وبراتب ضخم، إذ يتقاضى نجم المنتخب الوطني حاليًا مع ناديه الإنجليزي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويحصل نادي المقاولون العرب على نسبة رعاية 4% من قيمة انتقال محمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة من ليفربول، وذلك وفقًا لما أكده المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجل إدارة النادي، المشرف العام على الكرة، ليقترب ذئاب الجبل من إنعاش خزينته بمبلغ 4 ملايين و500 ألف يورو، أي ما يعادل تقريبًا 154 مليون جنيه مصري.

ولذلك فإن المقاولون العرب على موعد مع انتعاش خزينته بمبلغ ضخم في حال إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول، بعدما حقق العديد من الإنجازات والأرقام القياسية مع حمر الميرسيسايد.

وكان محمد صلاح، أحد ناشئي المقاولون العرب حتى تصعيده للفريق الأول، واحترافه مبكرًا في صفوف بازل السويسري، ثم انتقاله لفريق تشيلسي الإنجليزي، وإعارته لنادي فيورنتينا الإيطالي، وبيعه إلى روما الإيطالي أيضًا، قبل انضمامه إلى ليفربول في صيف عام 2017، وحينها حصل المقاولون العرب على نسبة بيع النجم المصري كحق رعاية، وهو بند يوجد في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».