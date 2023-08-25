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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مُزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين شرق مدينة غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مُزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، شرق مدينة غزة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب عدد من المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة المكان.

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