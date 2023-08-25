الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مُزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين شرق مدينة غزة

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 12:09 م

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مُزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، شرق مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب عدد من المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة المكان.