سقوط فتاة من شرفة منزلها في دمياط

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مقطع فيديو يظهر فيه مشاجرة بين أب وبنته في شرفة منزلهم في إحدى قرى محافظه دمياط مما تسبب في سقوط البنت من شرفة المنزل.

تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة حيث أكد شهود عيان من القرية أن الأب المذكور دائم الاعتداء على ابنائه بالضرب وأن المشاجرة بسبب التعليم للفتاة للمعتدى عليها.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيداً للتحقيق مع والد الفتاة حول تفاصيل الواقعة.