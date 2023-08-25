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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يؤكد لـ"زيلينسكي"هاتفيا التزامه بدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا

بايدن
بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام الولايات المتحدة بدعم دفاع أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي مهما استغرق الأمر، ومحاسبة روسيا على أفعالها. 
وذكر البيت الأبيض، في  بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن بايدن وزيلينسكي ناقشا بدء تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين وضمان الموافقة السريعة للدول الأخرى لنقل طائراتها من طراز /إف-16/ إلى أوكرانيا مجرد انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين وتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.
وبالنيابة عن الشعب الأمريكي، أعرب الرئيس الأمريكي عن إعجابه بشجاعة وتضحيات الشعب الأوكراني الذي يقاتل من أجل حريته ومستقبله الآمن.
كما هنأ بايدن نظيره زيلينسكي بعيد استقلال أوكرانيا وإحياء ذكرى ثمانية عشر شهرًا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 

زيلينسكي أوكرانيا بايدن روسيا