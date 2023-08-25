اختبارات القائمة الدولية تثير أزمة داخل "الحكام"

تتواصل فعاليات معسكر حكام النخبة والحكام الدوليين، والذي انطلق أمس ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.



وعلى هامش معسكر حكام النخبة والحكام الدوليين من المقرر أن تقام اختبارات القائمة الدولية للحكام لعام 2024، والتي تشمل جانب نظري بجانب اختبار بدني.



وعلمت البوابة أن مسئولي لجنة الحكام تلقوا تعليمات مشددة بضرورة توافر كافة الاشتراطات المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خلال إقامة الاختبارات البدنية لحكام القائمة الدولية.



وجاءت تلك التعليمات بعد الأزمة التي حدثت خلال معسكر الحكام الواعدين، بعدما فوجئ المحاضر الدولي المكلف من فيفا بالإشراف على الاختبارات البدنية للحكام بعدم تواجد سيارة إسعاف بالملعب الذي تقام عليه الاختبارات.



وبسبب تلك الواقعة حدثت مشادة بين المحاضر التابع للاتحاد الدولي وأحمد أبو العلا المسئول الإداري بلجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، والذي كان يمثل اللجنة وقتها خلال الاختبارات.



وخلال الساعات الماضية بادر مسئولو لجنة الحكام بالتأكد من اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بإقامة اختبارات القائمة الدولية للحكام، كما تم التأكيد على حجز سيارة إسعاف لتكون موجودة بالملعب الذي ستقام عليه الاختبارات البدنية للحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى المرشحين لدخول القائمة الدولية لعام 2024.