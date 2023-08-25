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الجمعة 25 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مباريات مثيرة في ملاعب العالم

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، في ملاعب العالم المختلفة والتي تشهد العديد من المواجهات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء تشيلسي ولوتون تاون في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي، ومباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في ثالث جولات الليجا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

تشيلسي X لوتون تاون – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

لاس بالماس X ريال سوسيداد – 8.30 مساء

سيلتا فيجو X ريال مدريد – 10.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج X شتوتجارت – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت X موناكو – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

الفيحاء X الحزم – 6 مساء - SSC HD

الشباب X ضمك – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD 

الفتح X النصر – 9 مساء - SSC1 HD

التعاون X أبها – 9 مساء - SSC HD .

تشاهدون اليوم مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني