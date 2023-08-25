تشاهدون اليوم.. مباريات مثيرة في ملاعب العالم

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، في ملاعب العالم المختلفة والتي تشهد العديد من المواجهات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء تشيلسي ولوتون تاون في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي، ومباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في ثالث جولات الليجا.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:



تشيلسي X لوتون تاون – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني:



لاس بالماس X ريال سوسيداد – 8.30 مساء



سيلتا فيجو X ريال مدريد – 10.30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الألماني



لايبزيج X شتوتجارت – 9.30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



نانت X موناكو – 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:



الفيحاء X الحزم – 6 مساء - SSC HD



الشباب X ضمك – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD



الفتح X النصر – 9 مساء - SSC1 HD



التعاون X أبها – 9 مساء - SSC HD .