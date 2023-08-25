ضبط 1630 قضية تموينية بمحافظة الجيزة خلال أسبوعين

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط ١٦٣٠ قضية تموينية متنوعة خلال اسبوعين من الشهر الجارى، وذلك في إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مديرية التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال اسبوعين والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة ففي مجال الغش التجاري والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ١٦طنًا و ٢٦٧٥ علبة سجائر و٢٦ اسطوانة بوتاجاز ١٠٠٠لتر مياه غازية ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومواد طبية خطرة لإعادة تدويرها.

وتضمّن التقرير ضبط ١١٨١ قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالى١١ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص وعدم نظافة ادوات المعجن وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل تفتيش.

وفي مجال الأسواق تم ضبط ٤٣٨ قضية شملت عدم الاعلان عن الاسعار وبيع بازيد من السعر وبيع بدون تراخيص وعدم حمل شهادة.

وتم ضبط ١١ قضية في مجال المواد البترولية تضمنت غلق مستودعات وعدم الاعلان عن الاسعار بالمستودع ومحطات وقود وقضايا أخرى.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بأهمية التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري واستمرار شن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.