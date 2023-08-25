بريطانيا: مقتل "بريجوجين" سيزعزع استقرار مجموعة فاجنر بشدة

أكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، إنه لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، كان على متن الطائرة التي تحطمت دون ناجين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكن من المرجح للغاية أنه مات، ومن المؤكد أن وفاة بريجوجين سيكون لها تأثير مزعزع بشدة لاستقرار مجموعة فاجنر"، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»،

وأشارت إلى أنه في 23 أغسطس الجاري، بعد شهرين تمامًا من تمرد مجموعة فاجنر، تحطمت طائرة رجال أعمال تابعة لشركة فاجنر بالقرب من تفير، بين موسكو وسان بطرسبرج، وتزعم السلطات الروسية أن 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، بمن فيهم مالك شركة فاجنر يفجيني بريجوجين و لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن بريجوجين كان على متن الطائرة، ومن المعروف أنه يمارس إجراءات أمنية استثنائية، فمن المحتمل أنه مات بالفعل.

ولفتت إلى أن سماته الشخصية المتمثلة في النشاط المفرط والجرأة الاستثنائية والرغبة في تحقيق النتائج والوحشية الشديدة تغلغلت في فاجنر، ومن المستبعد أن يضاهيها أي خليفة، وتوقعت الوزارة تفاقم فراغ القيادة في فاجنر بسبب التقارير التي تفيد بوفاة المؤسس والقائد الميداني ديميتري أوتكين، ورئيس الخدمات اللوجستية فاليري تشيكالوف.