في يومه الرابع.. زخم ثقافي وفني في فعاليات أسبوع "أهل مصر" بجنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات المشروع الثقافي "أهل مصر" لليوم الرابع على التوالي، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لعدد 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية،بقصر ثقافة شرم الشيخ تحت شعار يهمنا الإنسان.

وعلى خشبة مسرح القصر استمرت، أقيمت فعاليات ورش المسرح الأسود، للفنان مصطفى إسماعيل لإجراء بروفات عرض المسرح الأسود النملة "نمانيمو" الذى يعرض حياة وسمات مملكة النمل من تعاون ونظام وانتماء لمملكته وعلى خلفية موسيقى لأشهر الألعاب الإلكترونية، وتدور أحداث العرض في 16 دقيقة من الأداء وتحريك العرائس، رؤية وإخراج وعرائس مصطفى إسماعيل.

وبعنوان "عودة إيزيس" نتاج ورشة المسرح البشري أوضح لمخرج أحمد الغزلاني أن العرض يدور حول الانتماء للبيئة والاعتراف بالجميل من خلال طفلة تاهت في إحدى الغابات صغيرة وتعيش طفولتها مع أسد وبعد مرور سنوات تقابلها جماعة كشافة للبحث عنها وإعادتها لأسرتها البشرية لكن انتماءها لأسرة الأسد يجعلها ترفض العودة وفى قالب استعراضي تدور أحداث العرض لاقناعها بطبيعتها البشرية، العرض تأليف سمير الفيل، أشعار أحمد سلامة، ألحان توفيق فودة، مخرج منفذ وديكور عبده عرابي.

وفي ورشة الفنون الشعبية للفنانة سمر القصاص تم تدريب الأطفال على أغنيات وطنية احتفالا بأعياد سيناء وهي "واحنا فايتين ع الحدود، ومصر اليوم في عيد"، إلى جانب ورشة فنون الأداء والغناء للدكتور محسن صادق.

كما تتواصل فعاليات ورش "المائدة المستديرة" تحدث للكاتب فؤاد مرسي، وإلقاء الشعر للشاعر مدحت العيسوي، "الحكواتي" للمدربة إيمان شوكت، "الصحفي الصغير" للمدربة ابتسام أبو الدهب، وورشة أنا وكتابي للمدربة سهام محمد.

بالإضافة إلى استمرار ورش الفنون التشكيلية، وتتضمن ورشة الكلنكان للفنانة فاطمة التمساح، وورشة ملوك مصر القديمة للفنانة كريمة الديب، ورشة "التراث المصري" للفنانة غادة عبد النبي، مع استكمال ورشة الحرف البيئية فى مجال الخيامية للمدربة سماح فاروق، ورشة الحلي وعمل شنط ومشغولات من الخرز للمدربة منى عبد الوهاب، وورشة الحياكة وإعادة تدوير مخلفات البيئة للمدربة نجوى عبدالعزيز، بالإضافة لورشة تعلم الأركت للمدرب حسني إبراهيم.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

وتقام فعاليات الأسبوع بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

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