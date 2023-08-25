ضبط 2 طن أسمدة زراعية و80 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومجهولة المصدر أمام المواطنين، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم ضبط 2 طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر وضبط 10 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد البيع بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق وذلك بنواحى شبين الكوم.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمحافظة أنه خلال تلك الحملات تم تحرير (412) محضر تموينى متنوع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الجارى، وتنوعت المحاضر ما بين (167) محضر مخالفات مخابز و(245) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مضيفاً أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة الأدوية البيطرية بناحية شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 80 عبوة مختلفة الأحجام ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستخدام.

كما تم تحرير محضر جنح أشمون ضد صاحب محل لتجارة الأدخنة والسجائر لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 1000 عبوة سجائر بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى والتربح دون وجه حق، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.