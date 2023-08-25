الصين تبنى 84 ألف محطة لشبكة الجيل الخامس

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة، أنه تم إكمال بناء 84 ألف محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس، في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، وفقًا لقمة لتنمية الاقتصاد الرقمي التي عقدت في مدينة تايوان، حاضرة المقاطعة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس في القرى الإدارية بالمقاطعة إلى 75% بحلول نهاية العام الجاري.



وحتى نهاية 2022، كان هناك 67 ألف محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس، لشبكة في المقاطعة. وستبني المقاطعة 25 ألف محطة جديدة من هذا النوع خلال العام الجاري، ليرتفع الإجمالي إلى 92100 محطة.

وكثفت الصين جهودها لتطوير تكنولوجيات وشبكات الجيل الخامس للاتصالات، إذ أنه بحلول 2025، تهدف الصين إلى تحقيق تغطية كاملة لشبكة الجيل الخامس في جميع المدن والبلدات وكذلك معظم القرى، حسب خطة تنمية حول البنية التحتية الرقمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

