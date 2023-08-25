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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الأرصاد»: نسبة الرطوبة بالقاهرة الكبرى ليلا 85%.. واستمرار التأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط

الارصاد
الارصاد
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الاستقرار في الأحوال الجوية والتحسن الكبير في حالة الجو وبخاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء، ونسب الرطوبة في الجو نشعر بها، وبخاصة في فترات الظهيرة». 

وتابعت: «نسب الرطوبة تتجاوز 40% نهارا على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 85% في فترات الليل، ومع هدوء سرعات الرياح نشعر بها، وهو ما يجعلنا نحس باستمرار الأجواء الصيفية نهارا رغم أن قيم الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 33 درجة مئوية نهارا، ولكن المحسوسة تكون 35 أو 36 درجة مئوية». 

الهيئة العامة للأرصاد الهيئة العامة البحر المتوسط الاحوال الجوية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية