"غسان ودينا" في حفل فني جديد بقصر الأمير طاز

يحيى ثنائي العود "غسان ودينا" بمصاحبة فرقتهما الموسيقية، حفلا فنيا جديدا تحت عنوان "عسلية"، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بقصر الأمير طاز، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتضمن الحفل مؤلفات خاصه بثنائي العود منها: "ليالي النيل"، و"أرض الفيروز"، و"رقصة"، و"حياة"، بالإضافة إلى أعمال كبار الفنانين أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ويختتم الحفل بالعزف على عود واحد، والتي يشتهر بها الثنائي.

"عسلية" هي مستوحاه من الحلوى المصنعة من العسل الأسود، التي تشتهر بها محافظات الصعيد، وهي مرتبطة بالفرح والمناسبات السعيدة.

وكان ثنائي العود غسان اليوسف، ودينا عبدالحميد، قد انطلق بعد زواجهما عام 2006 إلى فكرة العود الواحد، وقاما بإحياء العديد من الحفلات في مصر والوطن العربي وحول أنحاء العالم.