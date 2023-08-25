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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: قذائف اليورانيوم تجعل أوكرانيا أرضا غير صالحة للعيش

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قذائف اليورانيوم التي تزود بها الدول الغربية أوكرانيا، ستعجل أراضيها "غير صالحة للعيش".
ونقلت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، عن زاخاروفا قوله - "على الأوكرانيين أن يدركوا أن البريطانيين يوردون لهم السم، الذي سيؤدي إلى انتشار الإصابة بأورام السرطان، مشددة على ضرورة أن يطالب الأوكرانيون بسحب قذائف اليورانيوم المنضب من البلاد بأسرع ما يمكن، وحذرت في الوقت ذاته من أن آثار استخدام قذائف اليورانيوم في أوكرانيا قد تطال بولندا المجاورة.
 

اليورانيوم زاخاروفا الخارجية الروسية