الخارجية الروسية: قذائف اليورانيوم تجعل أوكرانيا أرضا غير صالحة للعيش

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 09:57 ص

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قذائف اليورانيوم التي تزود بها الدول الغربية أوكرانيا، ستعجل أراضيها "غير صالحة للعيش".

ونقلت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، عن زاخاروفا قوله - "على الأوكرانيين أن يدركوا أن البريطانيين يوردون لهم السم، الذي سيؤدي إلى انتشار الإصابة بأورام السرطان، مشددة على ضرورة أن يطالب الأوكرانيون بسحب قذائف اليورانيوم المنضب من البلاد بأسرع ما يمكن، وحذرت في الوقت ذاته من أن آثار استخدام قذائف اليورانيوم في أوكرانيا قد تطال بولندا المجاورة.

