القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الهجوم في اتجاه ميليتوبول

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 09:41 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن عناصر الجيش تواصل العملية الهجومية في اتجاه ميليتوبول، حيث تمكنت من الحصول على موطئ قدم في المواقع التي تم الوصول إليها.

وصرحت هيئة الأركان في بيان لها، "خلال الليلة الماضية، نفذت روسيا هجومًا جويًا وصاروخيًا آخر على أراضي أوكرانيا، ويجري حاليًا توضيح المعلومات حول عواقب هذا الهجوم".

وأضافت هيئة الأركان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، شنت القوات الروسية 47 غارة جوية و7 ضربات صاروخية و69 هجومًا باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق على مواقع القوات الأوكرانية والمدن المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، تم تسجيل قتلى ومصابين من المدنيين، ولحقت أضرار بالمباني السكنية وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 35 اشتباكًا قتاليًا بين القوات الأوكرانية والروسية، وشن الطيران الأوكراني ضربة جوية على مركز قيادة روسي، بالإضافة إلى 13 ضربة جوية أخرى على مناطق تجمع الأفراد و3 ضربات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وأصابت الوحدات الصاروخية والمدفعية موقعين لقيادة الجيش الروسي ومنطقتين لتمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية و5 أنظمة مدفعية في مواقع إطلاق النار ونظام دفاع جوي ومخزن ذخيرة ونظام حرب إلكترونية.

