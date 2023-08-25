أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 259 ألفا و630 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 09:39 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 259 ألفا و630 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 4 آلاف و378 دبابة و8 آلاف و521 من المركبات المدرعة و5 آلاف و361 من النظم المدفعية و724 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و495 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 7 آلاف و790 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 802 من المعدات الخاصة و4 آلاف و356 طائرة مسيرة وإسقاط 1409 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد "بوتين" على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

