أهم طرق الحماية للبيانات الشخصية بهواتف آيفون

يسعى العديد من الشركات للوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية بشتى الطرق فهي الطريقة الأكثر تأثيرا للوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين ولكن بعض الخطوات على هواتف ايفون قد تحمي الخصوصية وتخفف مخاطر التهديدات الأمنية.

ويعد هاتف ايفون وجميع البيانات الشخصية الموجودة فيه بمثابة كشف كامل لحياتك الشخصية فهو يضم كل شيء عنك ابتداء من جهات الاتصال وموقعك الجغرافي على مدار اليوم وصورك ورسائلك الشخصية وبيانات العمل وحتى حسابك المصرفي

ويمكن لأي تطبيق يقوم بجمع البيانات أن يصل لكل هذه البيانات عن طريق هاتفك و لذلك أصبح من الضروري عليك تأمين بياناتك طوال الوقت. والتي تتمثل في العديد من الاعدادات الخاصة لهواتف ايفون لتساعدك على تأمين وحماية بياناتك وفقا لتقرير نشرته نيويورك تايمز.

حيث ذكرت ان من اهم تلك الاعدادات هى اعداد الموقع وعليك بالحرص على عدم تفعيل خاصية الموقع في قسم الإعدادات فالخاصية ستكشف موقعك لجميع التطبيقات التي تستخدمها مما يعرض بياناتك للخطر.

واعداد الكاميرا والعديد من التطبيقات تطلب منك السماح لها بالدخول لكاميرا الهاتف الخاصة و يمكنك تحديد التطبيقات التي تستخدم الكاميرا من قسم الإعدادات وإغلاق الخاصية أمام التطبيقات التي لا تريد أن تستخدم فيها الكاميرا.

والميكروفون مثل الكاميرا لا يجب السماح لجميع التطبيقات بالحصول على مدخل للجانب الصوتي من الهاتف حسب ما ذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتتبع الإعلانات ويمنح آيفون المستخدم خاصية للتقليل من ملاحقة الإعلانات لك، وذلك بتفعيل خاصية تقليل تتبع الإعلانات في الإعدادات.

وقراءة الرسائل رغم الإقفال لحماية معلوماتك الشخصية من كل من حولك و عليك بإغلاق خاصية الرسائل الكاملة التي تظهر على شاشة الهاتف بالرغم من إقفال الشاشة.

والبريد الصوتي يستخدم الكثيرون خاصية البريد الصوتي، لاستقبال الرسائل في حال عدم قدرتهم على الرد على المكالمات

الصحيفة نصحت المستخدم بوضع كلمة سرية قبل الدخول للبريد منعا للقراصنة الهاكرز من الدخول للرسائل التي تساعدهم في الحصول على بياناتك.