"الدفاع الروسية" تدمر 42 طائرة بدون طيار أوكرانية باتجاه القرم

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 09:20 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 42 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنه تم إحباط محاولة هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية على أراضي روسيا، مضيفًا أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 42 طائرة بدون طيار، وقامت بتدمير 9 منها فوق أراضي القرم، بينما تم تعطيل 33 مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت دون الوصول إلى الهدف.

وكان حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، أفاد في وقت سابق اليوم، عبر تطبيق (تيليجرام) بأنه تم تدمير عدد من الطائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود في منطقة رأس خيرسونيس بسيفاستوبول، مضيفًا أن خدمات الطوارئ لم تسجل أي أضرار في البنية التحتية المدنية جراء الحادث.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مجموعة القتال الشرقية الروسية أوليج تشيخوف، إن وحدات من المجموعة المدعومة بالطيران والمدفعية دمرت مستودعا للذخيرة ومعقلًا ومركبة لمقاتلي الجيش الأوكراني بالقرب من دونيتسك.

وتابع "تشيخوف" "قامت الوحدات الرائدة في مجموعة القتال الشرقية بدعم من المدفعية والطيران بضربة نارية ضد القوات الأوكرانية في محيط أوروزهاينو، وتضررت نقطتا تمركز مؤقتتان للجيش الأوكراني ومستودع ذخيرة ومعقل ومركبة مع مقاتلين، وتم تدمير طائرة مسيرة وناقلة جند مدرعة مع مشاة الجيش الأوكراني".

