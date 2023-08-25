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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جلسة منتظرة بين أسوريو ولجنة الزمالك الثلاثية

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو
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ينتظر  خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وعبدالواحد السيد، مدير الكرة، عقد اجتماع مع اللجنة الثلاثية، المكلفة بإدارة النادي، خلفًا لمجلس مرتضى منصور، بعد التقدم باستقالة جماعية.

ويناقش أوسوريو مع لجنة الزمالك، طلباته فيما يتعلق بفترة الإعداد للموسم الجديد ومستحقات اللاعبين ورفع القيد، والعديد من الأمور الخاصة بملف كرة القدم.


وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.


وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أمس الإثنين، عن اللجنة التي ستدير الزمالك لحين إجراء الانتخابات، وجاء على النحو التالي:
حسن موسى حسن عبد الكافي.. مدير تنفيذيا جديدا للزمالك
أحمد فؤاد الوطن.. مديرا ماليا
أيمن عبد المنعم أبو سريع.. مديرا للنشاط الرياضي

خوان كارلوس أوسوريو نادي الزمالك عبدالواحد السيد