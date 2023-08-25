يد الزمالك يواجه مضر السعودي اليوم في نصف نهائي البطولة العربية

يستعد فريق كرة اليد بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره مضر السعودى، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات نصف النهائى بالبطولة العربية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المحدد لها نوفمبر المقبل بالسعودية أيضا.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية، بعد الفوز على الحشد العراقى بنتيجة 36/27.

وحقق الفريق الأبيض الفوز بأول لقاءاته في الدور الأول على وفاق عين توتة الجزائرى بنتيجة 34/28 قبل الخسارة من العربى الكويتى بفارق هدف وحيد، ثم الفوز على الهدى السعودى بنتيجة 28 / 24 ثم الشعلة اليمنى 51 / 14.