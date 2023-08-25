رئيس الوزراء الموريتاني يدعو لتنفيذ خطة التصدي للفيضانات

دعا رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال لمواجهة الفيضانات من خلال خطة التصدي للطوارئ.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الحكومة الموريتانية، الخميس، فقد أصدر رئيس الوزراء في ختام اجتماع حكومي للتصدي للطوارئ تعليماته للقطاعات والمؤسسات بمتابعة الوضعية بشكل مستمر وبتذليل الصعاب من أجل التواجد دائما في الوقت وفي المكان المناسبين لنجدة المواطنين المتضررين ومؤازرتهم..داعيا إلى تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ، وخصوصا فيما يتعلق منها بتأثيرات السيول والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار الحالي.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول مستويات الأضرار المسجلة من طرف وزارة الداخلية وعن الخسائر المادية والبشرية المترتبة عن السيول والفيضانات في مناطق عديدة وقدمت كل القطاعات المعنية حصيلة عملها واستعرضت العراقيل المطروحة أمام استكمال تنفيذ ما تبقى من الخطة.

وشهدت موريتانيا خلال الأسابيع الماضية وفاة عشرات الأشخاص جراء الفيضانات كما عانى السكان من انقطاع خدمت الكهرباء والماء وقطع المواصلات بسبب الفيضانات.