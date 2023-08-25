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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية تحبط محاولة قوات كييف استهداف مواقع مدنية بصاروخ "إس - 200"

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف ليل الخميس الجمعة بصاروخ دفاع جوي من طراز "إس-200" معدل على مواقع مدنية تقع داخل الأراضي الروسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأكدت وزارة الدفاع أنه تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه بواسطة منظومات الدفاع الجوي في سماء مقاطعة كالوغا الروسية.

 وكانت الوزارة قد أعلنت أمس عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا وأخرى فوق مقاطعة كالوجا المجاورة ليلة الأربعاء الخميس. 

وتستهدف قوات كييف في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.

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