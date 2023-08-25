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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خيرسون ترفع حالة الطوارئ التي فرضت على خلفية قصف سد محطة كاخوفسكايا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إنهاء العمل بحالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي، والتي كانت سارية على خلفية محاولة تدمير سد محطة كاخوفسكايا في المقاطعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال سالدو: "تم أمس اتخاذ قرار بإنهاء العمل بحالة الطوارئ. كانت لدينا على مستوى فيدرالي، ولكنها تبقى على نطاق محلي. سنتركها في نطاق 15 كيلومترا. وبشكل عام، اكتملت المهمة".

وشنت القوات الأوكرانية في يونيو الماضي هجوما على محطة كاخوفسكايا أسفر عن تدميرها وإغراق مساحات واسعة على ضفاف نهر دنيبر المقامة عليه محطة كاخوفسكايا. 

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن نظام كييف يقف خلف تدمير المحطة، بسبب تراجع موقف القوات الأوكرانية على محور خيرسون، ونقل القوات من هناك إلى منطقة الهجوم. 

من جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن أحد أهداف تفجير المحطة، كان محاولة حرمان القرم من المياه.

خيرسون رفع حالة الطوارئ قصف سد محطة كاخوفسكايا دميتري بيسكوف