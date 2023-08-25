البنتاجون يقدم معلوماته عن حادثة طائرة بريجوجين

أعلن البنتاجون يوم الخميس عدم امتلاكه أي معطيات تدعم فرضية أنّ الطائرة التي كان مؤسس مجموعة "فاجنر" الروسية يفجيني بريجوجين على متنها، وتحطّمت الأربعاء، قد أُسقطت بصاروخ أرض-جو، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر إنّ الجيش الأمريكي لا يمتلك "معلومات تشير إلى ارتباط صاروخ أرض-جو" بالحادث، مشيرًا إلى أنّ التكهّنات بتحطّم الطائرة لهذا السبب "غير دقيقة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس إنه "لم يتفاجأ" بتحطم الطائرة الخاصة في مقاطعة تفير الروسية، والتي كان مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، ضمن قائمة ركابها. وأوضح البيت الأبيض أن "بايدن يقضي حاليا إجازة في بحيرة تاهو بولاية نيفادا".

مؤكدا أنه "لا يملك بيانات دقيقة عن تحطم الطائرة في مقاطعة تفير الروسية، التي كان يفجيني بريجوجين ضمن قائمة ركابها، لكنه لم يتفاجأ بما حدث". بدورها، فتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا بالحادث، ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا في حادث تحطم الطائرة.

كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير الروسية.

وقال بوتين: "بريجوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا، وساهمت فاجنر بشكل فعّال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا".