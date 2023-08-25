بالصور| رئيس حي الدقي: غلق وتشميع 5 محلات بدون ترخيص ورفع 645 حالة إشغال

شن «حى الدقي » بالجيزة ، اليوم الخميس، حملة إشغالات مكبرة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي، ومباحث المرافق، حملة موسعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص، وذلك لتنفيذ وتشكيل حملة غلق وتشميع لمحال تجارية مخالفة وبدون ترخيص، وذلك للقضاء على كافة المخالفات الإدارية والصحية والبيئية والأنشطة التي صادر لها مخالفات لشروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية وغيرها من المخالفات.



أسفرت الحملة عن تنفيذ 5 قرارات غلق والتشميع لعدد 3 كافيهات لإدارتهم بدون ترخيص مع تحرير محاضر إشغال، كما تم تحرير محاضر إشغال للمخالفين، كما نفذت الحملة غلق وتشميع محل كاوتش ومخبز فينو، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين لإدارته بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات وإشغال الطريق العام، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة شن حملات إشغالات وتموين وتراخيص على جميع المنشآت التجارية، ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.



كما تمكنت الحملة من رفع عدد 654 إشغال متنوعة، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، وشملت الحملة عدد من الشوارع منها شارع السودان والحسين مع مصدق وشارع المروة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهي ورفع الإشغالات ومنع التعديات.







